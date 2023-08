Oppenheimer entra nella top 10 dei migliori incassi dei film vietati ai minori di 17 anni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ottimo risultato al box-office per l'ultima fatica di Christopher Nolan:è tra i 10Rated R con i più altidi sempre., nuovoscritto e diretto da Christopher Nolan, non è ancora uscito nelle sale italiane ma sta ottenendo risultati stellari al box-office globale. Al momento glisi aggirano sui 578 milioni di dollari eè balzato al decimo posto della classifica dei 10Rated R (quindiaidi 17) più redditizi di sempre, spodestando Cinquanta sfumature di grigio (570 milioni). Al primo posto della classifica rimane ancora ben saldo Joker, uscito nel 2019, con oltre 1 miliardo di dollari....

diventa anche il quinto film più redditizio per Nolan dopo The Dark Knight Rises , The Dark Knight , Inception e Interstellar ., la recensione: Christopher Nolan e il sontuoso ...... la donna a quel puntonel merito della sua storia personale, compresi gli accenni alla ...venerdì 21 luglio 2023 come il giorno del "Barbenheimer" (anche se in italia l'uscita diè ...Va inoltre segnalato il ritorno all'intero della Top 15 di Esse Magazine, cheanche nel ...Post un reel Instagram di Vanity Fair Next riguardante Cillian Murphy alla premiere diche ...

Oppenheimer entra nella top 10 dei migliori incassi dei film vietati ai ... Movieplayer

In poche settimane di programmazione, il film di Christopher Nolan è già entrato nella top10 dei migliori incassi di sempre per il circuito rated-r.Con un’intelligente scena iniziale e un cast eccellente, la regista Greta Gerwig offre uno spettacolo godibile e ricco di momenti divertenti. Superando l’ostacolo dei dogmi pseudofemministi grazie a c ...