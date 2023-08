One Piece 1090 | spoiler | Kizaru si muove | Luffy prepara la fuga

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ecco gli, non completi, del capitolodi One, che ci riporta sull'isola di Eggehead, ma che non arriverà su MangaPlus prima del 20 agosto. Glidi One, il prossimo capitolo del manga, fanno capolino in rete quando i fan dell'opera di Eiichiro Oda stanno ancora parlando dell'episodio 1071 dell'anime, che ha mostrato il nuovo power up di, il Gear 5. Nonostante la pausa annunciata della rivista Shonen Jump, alcuniman sono riusciti già ad ottenere diverse informazioni sul prossimo capitolo. Si raccomanda di evitare la lettura degli a chi preferisce aspettare l'uscita ufficiale del capitolo completo (domenica 20 agosto sull'app MangaPlus). One, il debutto del Gear 5 di ...

Come passa le vacanze la star del live - action Netflix di ONE PIECE Iñaki Godoy Non ne siamo certi, ma qualche tempo fa si è recato alla sede della Shueisha , il luogo in cui ONE PIECE e tanti altri iconici manga hanno visto la luce. La Casa dei Manga ...Se fan di ONE PIECE siete nel posto giusto, dato che Amazon ha recentemente scontato un'action figure di Chopper veramente ben realizzata . Sul sito potete attualmente trovarla a 27,12, con uno sconto del 10% ...

Eiichiro Oda si scusa con i lettori nel commento del nuovo numero di Weekly Shonen Jump. Ecco perché ONE PIECE è tornato in pausa.Godetevi questo cosplay di Nami da Whole Cake Island, uno dei tanti vestiti indossati dalla navigatrice in quel frangente di ONE PIECE.