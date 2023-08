"Odio sociale Ne serve di più". L'ex rifondarolo comunista delira in tv

Marx ed Engels denunciano come anche il nuovo ordinamento, scaturito dal crollo dell'Antico ... "L'operaio può salvare la propria umanità solo con l'e la ribellione contro la borghesia" []...... hanno rapidamente guadagnato popolarità per le loro molteplici applicazioni in ambito sia...di sicurezza implementate dalle aziende di intelligenza artificiale per prevenire discorsi di, ......delle idee dando forza alle visioni estreme favorendo la diffusione di messaggi d'e di fake ...i dati della realtà e vede in ogni problema che chiama in causa la nostra responsabilitàun ...

Odio sociale per i ricchi, Giorgio Cremaschi: "Una sciocchezza, magari ce ne fosse di più da parte dei poveri contro i ricchi" La7

Il coordinatore di Unione Popolare auspica maggior odio sociale "da parte dei poveri contro i ricchi". La dichiarazione dagli echi vagamente marxisti crea imbarazzo su La7 ...Le pesanti parole di Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) sull'odio sociale dei poveri contro i ricchi: "Magari ce ne fosse di più, ce n'è ancora troppo poco in questo Paese. Le spiagge sono e devono ...