(Di venerdì 11 agosto 2023) Sfuma l’obiettivo in casa, dove le ultime news positive in chiave calciomercato sono state accompagnate da una delusione per gli azzurri. Si arricchisce di sorprese e delusioni il calciomercato in casa, dopo l’uno-due in entrata da parte dei partenopei. Gli affondi per Natan e Cajuste hanno infatti rinvigorito la piazza campana dopo lunghe settimane d’attesa e prive di acquisti, seppur la grande gioia sia stata accompagnata da una brutta delusione. L’obiettivo azzurro si è infatti ufficialmente accasato al proprio nuovo team. Nienteper Tete, ufficiale l’approdo al Galatasaray Accostato alnelle ultime settimane, l’esterno destro classe 2000 Tete si è definitivamente allontanato dalla destinazione azzurra. Fra news di accordo trovato e di ultimi dettagli da limare, il ...

...un paio di situazioni nelle quali è mancata solo l'imbucata per l'uomo in area non fosse stato per l'ultimo passaggio debole che faceva saltellare il tecnico dal rammarico per l'. ...Il centrocampista è motivato, l'non andrà: 'Sono reduce da una bella esperienza con la Recanatese. Mi ha permesso di mettermi in mostra e di tornare al Benevento per poter dire la ...Se la francese non capitalizza la sua, ne arrivano due per Cocciaretto nel quarto game, ... A un secondo set sfuggito di mano per poco si somma la palla break nel secondo game,con un ...

Occasione sciupata per il Napoli: il parametro zero sbarca in Turchia Spazio Napoli

Marco Bezzecchi ha chiuso anzitempo il suo Gran Premio di Gran Bretagna dopo una scivolata, che certamente gli servirà nel suo percorso di crescita. Basti pensare a Pecco Bagnaia, lucido ...Matteo Politano ha sciupato un'incredibile occasione nel primo tempo del test amichevole contro l'Augsburg.