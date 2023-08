Nuoto | Europei U23 | Simone Cerasuolo oro nei 50 rana! Anita Bottazzo e Luca De Tullio sul podio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Calato il sipario sulla prima giornata degliU23 didi scena a Dublino (Irlanda). Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi sono solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti. Nella prima Finale del day-1non ha trovato la sua miglior prestazione e si è dovuta accontentare dell’argento in 30.59 nei 50 rana donne, preceduta dalla padrona di casa Mona McSharry (30.37). Sul terzo gradino dell’americana Kaitlyn Dobler (30.91). Nei 200 dorso in cui Francesco Lazzari non ha raggiunto la Finale, il successo è andato allo statunitense ...

I campionatidilo scorso anno si sono svolti a Roma. In questo evento sportivo gli atleti/e italiani sono arrivati primi per quanto riguarda il medagliere, surclassando letteralmente ...Per ilromagnolo si alza il sipario sull'ultima competizione internazionale prima delle tanto attese ...Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino ospiterà la prima edizione degli...... (tesserata per il Team Dimensione), allenata dal tecnico federale Thomas Maggiora , ha conquistato cinque medaglie (3 d'oro e 2 d'argento) agliJuniores di Belgrado un mese fa e dopo ...

Riparte a rana il nuoto azzurro, in vasca a Dublino dove si sono appena aperti gli Europei Under 23, una gara novità tanto per intasare ulteriormente il già traboccante (e ...Giulia Salin è sesta negli 800 stile libero. La 20enne veneziana – tesserata per Fiamme Gialle e Nuoto Venezia, seguita da Stefano Rossi e specialista anche delle gare in acque libere – tocca in ...