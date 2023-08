Nunzio e Cosmary si sono lasciati | lui cerca di riconquistarla con uno striscione e i fuochi d’artificio

(Di venerdì 11 agosto 2023) La storia d’amore fraè terminata, ma lui – stando a quanto mostrato sui social – starebbe facendo di tutto per. Ma facciamo un passo indietro. Lui èStancampiano e lei èFasanelli e siconosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi nel corso della 21esima edizione, dato che entrambi erano allievi di ballo. Il ballerino ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia, lei invece ha fatto breccia nel cuore degli italiani grazie ad Antonio Ricci che l’ha voluta come velina mora nella sua Striscia la Notizia. “Se lei è felice loanch’io, è la sua strada ed è giusto che si senta sempre libera di fare ciò che la rende realizzata nella sua vita. Lei sa che qualsiasi cosa sceglierà, ...

Leggi anchein crisi, il gesto social del ballerino spiazza tutti! Se Cricca ha scritto "I love you" sotto a una foto insieme a Isobel , l'amata finalista della ventiduesima edizione ...possibile rottura frail drama delle coppie amiciane ad agosto movimentate questo mese e diteci di + che siamo curiosi pic.twitter.com/8gOKDFscLm g (@zendayal0vebot) August 8, 2023 ...Sono in molti adesso a chiedersi seStancampiano eFasanelli si sono lasciati oppure no. E sebbene per adesso non ci sia una conferma o una smentita ufficiale una stories pubblicata su ...

Amici, il clamoroso gesto di Nunzio Stancampiano per riconquistare ... Tag24

Nunzio Stancampiano prova a riconquistare Cosmary Fasanelli: il romanticissimo gesto dopo la rottura, ecco cosa ha fatto.L'ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano, tenta di riconquistare la velina Cosmary Fasanelli. Ecco cosa ha fatto ...