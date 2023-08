Nova | i piani per il film sul personaggio Marvel sono stati accantonati

(Di venerdì 11 agosto 2023) Niente da fare per: il debutto dell'eroe cosmico all'interno dell'MCU è rimandato a data da destinarsi.anni che si parla di una possibile introduzione di Richard Rider akaall'interno dell'MCU, ma al momento non si è ancora concretizzata. E sembra proprio che i fan delcosmico dovranno attendere ancora a lungo. Secondo un'indiscrezione dell'insider @MyTimeToShineHello, infatti, iStudios hanno accantonato iper il suo debutto. "Lo show suè stato cancellato. Si stanno concentrando su altra roba e poi ci torneranno in futuro". Ilsembrava destinato ad apparire in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame,in cuisarebbe dovuto arrivare sulla Terra per ...

La Nova Corps, organizzazione di polizia/militare intergalattica, è stata introdotta in live action da James Gunn in Guardiani della Galassia (2014) e Kevin Feige aveva più volte rassicurato i fan sul ...