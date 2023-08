“Nostalgia 90” | torna il party più forte d’Italia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per una notte sali a bordo della macchina del tempo, lasciati travolgere dai ritmi, l’intrattenimento e l’atmosfera che ha fatto la storia”. Così il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello nell’annunciare il ritorno dello spettacolo del gruppo “90“. “Dopo l’amarezza registrata lo scorso 4 agosto, quando lo spettacolo e’ stato interrotto a pochi minuti dall’inizio a causa delle avverse condizioni meteo (LEGGI QUI), l’esplosivo show/90” sarà di nuovo a Montemiletto il prossimo 21 agosto, alle ore 21:30, su iniziativa del Gruppo “Proposta Concreta”- dice il sindaco- La serata preannunciata dal palco davanti alle migliaia di persone presenti in Piazza in attesa del concerto di Giusy Ferreri, e’ stata voluta dal Sindaco e dall’intero Gruppo “Proposta Concreta” in quanto ...