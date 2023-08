Non mettere mai queste verdure nel freezer | in pochi lo sanno

Leggi su donnaup

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quando acquisti leal mercato e le porti a casa, devi fare molta attenzione alla loro conservazione. Lesono diverse l’una dall’altra, quindi, non tutte si conservano allo stesso modo. Ad esempio, alcune vanno messe subito in frigo, altre invece, è preferibile lasciarle a temperatura ambiente. Ci sono poi alcuneche si possono congelare e altre che invece, è meglio evitare di congelare. Per saperne di più, segui i nostri consigli e scopri come conservare correttamente le tue. Come si conservano le? Ogni verdura ha le sue caratteristiche, quindi, i metodi di conservazione sono differenti. Come abbiamo detto in precedenza, alcune si possonoin frigo o congelare, altre invece no. Se decidi di conservare lea ...