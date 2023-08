Non è improbabile | Osho | lo strepitoso sfottò ad Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Porto Cervo ha superato con straordinaria grazia, bellezza ed eleganza il 12° lustro di vita: il suo fascino e la sua suggestiva armonia tra mare smeraldo, spiagge dorate, eccellenze eno-gastronomiche, ristoranti stellati e meraviglie incomparabili, continuano a catturare la voglia di vacanze dei turisti di tutto il mondo. L'estate del 2023 segna un altro anniversario importantissimo per il paradiso creato 61 anni fa dal principe Karim Aga Khan: sono 60 le candeline di uno degli hotel più iconici del pianeta, Il Cala di Volpe, buen retiro di maganti, Capi di Stato, celebrità internazionali, attori e sportivi di caratura stellare. La privacy che questo gioiello architettonico, curato con amore e passione dall'Area Manager Costa Smeralda Franco Mulas con la sua squadra di collaboratori, garantisce ai suoi ospiti è inviolabile. Come nell'epoca pre-covid, l'hotel si apre all'esterno per un ...