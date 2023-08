Non ci sono più medici di base ' Il problema è annoso A pagare sono i cittadini'

(Di venerdì 11 agosto 2023) La presidente dell'Ordine Paola Pasqualini interviene sulle questioni più spinose del momento 'In ospedale turni anche di 12 ore. Per le liste di attesa servirebbero richieste ...

Che cosa ci può essere più sfizioso di una storia di corna per allietare le calde serate d'estate Massimo e Cristinapseudonimi di una vicenda che ha scosso la Torino dei gianduiotti e delle madamine. Trattasi di Segre Massimo, uomo di altissima finanza appartenente a famiglia illustre per parte di madre, ...Entrambi i giovani, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria,finiti alla Casa ... "ci può essere tolleranza verso chi delinque. Alla polizia di Lecco, alla Polfer e ai Carabinieri ...Per mettere rossetto e cellulare dentro una Birkinè sufficiente essere disposti a staccare un ... Le venditeoculatamente centellinate. L'Himalayan Crocodile Birkin (il riferimento all''...

Galimberti: “I genitori andrebbero espulsi da scuola. Se i figli non sono promossi ricorrono al Tar e i docenti, per paura, li promuovono tutti” Orizzonte Scuola

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Per lui il corpo era una carrozza che lo trasportava, a cui non prestava troppa attenzione. Lo sport fa male, diceva, se sono arrivato alla mia età è perché mi sono ben guardato dal farne qualcuno. Da ...