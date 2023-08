Nomine Asi | Tommasetti | “Inaccettabili ingerenze dalla politica”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La spartizione di posti sul Consorzio Asi impone una riflessione sulle dinamiche politiche negli Enti della provincia di Salerno”. Ad affermarlo è Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito alla sentenza di condanna in Cassazione per tentata concussione nei confronti del sindaco di Sarno ed ex presidente della Provincia, Giuseppe Canfora, e il manager Bruno Di Nesta, per fatti risalenti al 2014. “Le motivazioni della sentenza non lasciano spazio a molti dubbi – osserva– Si parla di favoritismi a un solo partito, il Pd, e di pressioni indebite per quanto riguarda leal Consorzio. In sostanza per i giudici si tentò di condizionare l’attività dell’Asi e i suoi stessi vertici facendo valere interessi del tutto estranei, a cominciare da quelli della ...