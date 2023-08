Niger | via libera dell' Ecowas all' operazione militare Ora la guerra si avvicina

... sono stati lanciati appelli contro la crisi; ad esempio dal consiglio di resistenza per la repubblica che ora raduna gli ex del deposto presidente Bouzum, che dicono: "Inla maggioranza della ...... nel comunicato era scritto: 'Ordiniamo il dispiegamento della forze in standby - cioè pronte a intervenire in qualsiasi momento - per ripristinare l'ordine costituzionale nella Repubblica del'.... Ladei microchip di Taiwan e la vittoria tedesca in Europa La crisi ine la fine della Françafrique. Parla il giornalista Malbrunot Morawiecki cerca la rissa in Europa Ieri la magistratura ...

Golpe in Niger, da Ecowas “ok all'azione militare il prima possibile” Sky Tg24

Ouattara ha dichiarato che nelle prossime ore la Costa d'Avorio fornirà un contingente tra gli 850 ed i 1100 uomini, insieme a Benin e Nigeria e che altri paesi della comunità occidentale africana si ...La Costa d'Avorio fornirà "un contingente" di 850-1.100 uomini, insieme a Nigeria e Benin. Il blocco dell'Africa occidentale ECOWAS ha approvato l'intervento militare in Niger "il prima possibile", ...