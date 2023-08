Niger Mentre Ecowas prepara i militari | preoccupa la salute di Bazoum

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nell’incontro di giovedì 6 agosto la Comunità Economica degli Stati dell’Africa occidentale (in inglese) ha deciso la “mobilitazione immediata delle proprie forze di emergenza” con l’obiettivo di “ripristinare l’ordine costituzionale nella Repubblica del”. L’organizzazione è dall’inizio del colpo di stato a Niamey in prima linea per recuperare lo status quo ante, e ha già minacciato la possibilità di usare la forza contro i golpisti per raggiungere i propri obiettivi. La mobilitazione non è di per sé l’annuncio di un intervento militare, ma più che altro rispecchia la linea che il leaderiano, Bola Tinubu, attualmente presidente dell’, vuole dare al raggruppamento panafricano: “Non saremo un bulldog senza denti”, aveva detto appena iniziato il suo mandato. Il riferimento va a una serie di ...

...intervento insarà visto come una dichiarazione di guerra contro di loro. Anche la Guinea e la vicina Algeria, che non è membro dell'ECOWAS, si sono espresse contro l'uso della forza,a ...Niamey (Agenzia Fides) "la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO/ECOWAS) ha deciso ieri, al ...il "prima possibile" per ripristinare l'ordine costituzionale in, ......contro il, anche perché il militare golpista nigerino Abdourahamane Tchiani ha già stretto rapporti con gli omologhi ufficiali golpisti alla guida di Stati associati dell'Ecowas. E...

La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. Lo ha reso noto il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani. L'esecutivo, composto di 21 membri, è guidato dal primo ministro Al ...Fino al recente colpo di stato, il Niger era stato uno dei partner più importanti delle forze armate USA in Africa: il fallimento di Victoria Nuland non agevola un riavvicinamento.