Niger | filo-golpisti si radunano vicino alla base militare francese di Niamey Russia ribadisce la sua contrarietà all’intervento armato

(Di venerdì 11 agosto 2023) Cresce la tensione in. Migliaia di sostenitori del regimeche ha preso il potere indopo il golpe si sono radunatidi. Iscandiscono slogan ostiliFrancia, secondo quanto raccontato dai giornalisti dell’Afp. “Abbasso la Francia, abbasso l’Ecowas”, hanno urlato i manifestanti. Tutto questo a 24 ore dall’annuncio della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che, dopo il vertice di giovedì, ha dato il via libera a un possibile interventoper reinsediare il presidente deposto il 26 luglio Mohamed Bazoum. Lo stesso presidente che iminacciano ...

... amico giurato dei golpisti che hanno preso il potere con l'aiuto del gruppo Wagner in, ... perché irussi, quale certamente è il premier libanese amico di Hezbollah, sanno benissimo che il ...Mali e Burkina Faso , entrambi guidati da giunte militare- russe, hanno espresso il loro sostegno alle nuove autorità del Paese, affermando che qualsiasi intervento insarà visto come una ...PUBBLICITÀ I Paesi dell'Ecowas cercheranno ancora una via diplomatica Sembrano dunque appese a unle possibilità di una soluzione pacifica della crisi in, nonostante i leader africani ...

Le undici nazioni appartenenti all'Ecowas hanno posto i rispettivi eserciti in stato d'allerta per un possibile intervento armato in Niger.