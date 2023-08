Niger | domani vertice militare dell' Ecowas in Ghana

È stato fissato perin Ghana, nella capitale Accra, un nuovo vertice dei Capi di Stato Maggiore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) sulla crisi in. Lo riporta Radio France ...In spalla spicca la difficile situazione politica in Africa Occidentale ('Due minacce in').'Guerra sul salario e lite con le banche. Meloni e la propaganda d'agosto' apre il quotidiano ...Il blocco dell'Africa occidentale ECOWAS ha approvato l'intervento militare in"il prima ... "I putschisti possono decidere di andarsenemattina e non ci sarà alcun intervento militare, ...

È stato fissato per domani in Ghana, nella capitale Accra, un nuovo vertice dei Capi di Stato Maggiore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) sulla crisi in Niger. Lo ri ...La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. Lo ha reso noto il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani. L'esecutivo, composto di 21 membri, è guidato dal primo ministro Al ...