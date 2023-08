Niger | come previsto l' Ecowas «bluffava»

(Di venerdì 11 agosto 2023), l'ultimatum dell’ha dato alla luce un topolino. Mentre il sentimento anti-occidentale cresce nella regione, l'intervento militare (che di fatto servirebbe gli interessi occidentali), potrebbe aggravare la situazione e spingere ancora di più l'Africa nelle braccia di Mosca. Corea del Nord: Un aereo militare russo ha compiuto un misterioso viaggio a Pyongyang, secondo il radar di volo. Il volo, RFF7203, è decollato da Mosca il 31 luglio, atterrando in Corea del Nord, secondo le mappe di volo di Flightradar24, un tracker di volo svedese. Il misterioso volo arriva ad una settimana dopo che il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato Pyongyang con l'obiettivo di convincere la leadership della Corea del Nord ad aumentare le vendite di armi alla Russia Mentre il volo atterrava in ...

Niamey , 11. Sembra che, purtroppo, la crisi instia lentamente scivolando sul piano inclinato di uno scontro che, da giorni, almeno a parole, ...ha detto il presidente della Costa d'Avorio ...... amico giurato dei golpisti che hanno preso il potere con l'aiuto del gruppo Wagner in, ... radicaleggiante e di fatto piegata a una visione della libertàdiritto esclusivamente individuale e ...Mali e Burkina Faso , entrambi guidati da giunte militare filo - russe, hanno espresso il loro sostegno alle nuove autorità del Paese, affermando che qualsiasi intervento insarà vistouna ...

Le undici nazioni appartenenti all’Ecowas hanno posto i rispettivi eserciti in stato d’allerta per un possibile intervento armato in Niger.I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che ...