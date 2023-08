Neymar tratta la rescissione del contratto con il Psg Fabrizio Romano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023)non torna sui suoi passi e anzi continua per la sua strada che sembra essere diversa da quella del Psg. Meno di una settimana fa ha comunicato ad Al-Kheliafi di voler lasciare il Paris e adesso, secondo quanto riferito da, è pronto are ladel. Domenica ne ha scritto l’Equipe: “ha informato il presidente del Psg, domenica, della sua intenzione di lasciare Parigi prima della fine della finestra di mercato. Il brasiliano è ancora traumatizzato dalle proteste dei tifosi fuori casa sua a maggio”.and Paris Saint-Germain remain in contact to part ways — both sides are pushing to make it happen as soon as possible. #PSG No changes:wants to leave and PSG want him to go. ...