(Di venerdì 11 agosto 2023) Una sedicenneese, Anita Chand, è morta a causa del chhaupadi: un rituale indù,dal 2005, secondo cui le donne mestruate sono costrette a stare isolate in capanne fuoripropria abitazione poiché ritenute «impure» e «intoccabili». La tragedia è avvenuta nel distretto di Baitadi, nell’ovest del, al confine con l’India. La– scrive il Guardian – sarebbe morta per il morso di un serpente mentre dormiva all’interno della cosiddetta “”. La sua morte è la prima segnalata a causa di questadal 2019. LaLafa capo a un’antica credenza, profondamente radicataparte ...

Una ragazza nepalese di 16 anni è morta a causa della pratica illegale del "chhaupadi", in cui le donne mestruate sono costrette a stare isolate in capanne fuori casa. Anita Chand, del distretto di ...La tragedia è avvenuta nel distretto di Baitadi, nell'ovest del, al confine con l'India. La- scrive il Guardian - sarebbe morta per il morso di un serpente mentre dormiva all'interno ...La pratica, che ha legami con l'induismo, è profondamente radicata neloccidentale. Dichiarata illegale nel 2005, è punibile con un massimo di tre mesi di carcere e una multa di 3.000 rupie ...

Nepal, 16enne uccisa dalla pratica illegale del «chhapuadi»: era relegata nella capanna delle mestruazioni Open

Anita Chand è stata uccisa dal morso di un serpente mentre si trovava in una delle apposite capanne costruite per isolare le donne durante le mestruazioni ...Una ragazza nepalese di 16 anni è morta a causa della pratica illegale del "chhaupadi", in cui le donne mestruate sono costrette a stare isolate in capanne fuori casa. (ANSA) ...