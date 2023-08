Nepal | 16enne muore in una capanna di isolamento illegale per le donne con le mestruazioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una ragazzaese di 16 anni è morta a causa della praticadel “chhaupadi“, in cui lemestruate sono costrette a stare isolate in capanne fuori casa. Anita Chand, del distretto di Baitadi, nell’ovest del Paese, al confine con l’India, sarebbe morta per il morso di un serpente mentre dormiva. La sua morte è la prima segnalata a causa di questa pratica dal 2019. Lo scrive Il Guardian. “Chhaupadi” si basa sulla convinzione falsa che lee le ragazze siano impure e intoccabili durante le. Non sono autorizzate a svolgere una serie di attività e in alcuni casi sono bandite in “capanne per il ciclo”. La pratica, che ha legami con l’induismo, è profondamente radicata neloccidentale. Dichiaratanel 2005, è punibile con un ...

Nel Nepal secondo l'antica pratica del chhaupadi, ormai illegale, le donne non possono stare in casa se hanno le mestruazioni perché sono considerate impure ...