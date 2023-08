nelle prossime ore l' anticiclone africano ' nerone' metterà sulla graticola l' italia!

Più di 14.000 turisti hanno già lasciato Maui e si calcola cheore ne partiranno altrettanti dall'aeroporto locale, dove si stanno riversando. Rasa praticamente al suolo la città di ...Estratto da www.leggo.it catania caldo torrido L'Italia di nuovo nella morsa del caldo torrido. Nuova ondata di caldo africano con l'Anticiclone Nerone. L'anticiclone inizierà a infiammare il Bel ...Nel dettaglio, dalleore assisteremo ad un graduale aumento termico: già oggi sono previsti picchi di 34 - 35°C al Centro - Nord con 38 gradizone interne della Sardegna. Ma il vero ...

Inter, terminate le visite mediche per Samardzic: nelle prossime ore la firma Sportitalia

Carte firmate e attesa, ma ora con ottimismo. Il Lecce ha chiuso l'affare Morten Hjulmand nella giornata di venerdì e, come affermato ..."Tuttavia - proseguono - per arrivare a soluzioni concrete e praticabili, è necessaria l'apertura di un dialogo serio con Vivendi. Un confronto è ora indispensabile per trovare la migliore soluzione ...