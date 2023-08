...avvenuto lunedì scorso mentre il giovane stava camminando lungo la strada provinciale verso. Il giudice per le indagini preliminari, nella sua ordinanza, ha sottolineato ildi ...L'uomo ha investito il ragazzino nella tarda serata di lunedì scorso, 31 luglio, adi ... La custodia cautelare in carcere, però, è lecita se c'è ilche il sospettato possa fuggire. 'I ...TG Veneto News. 13enne travolto da un auto mentre cammina per strada a. Il ragazzo morto dopo ricovero in ospedale. Per i medici poteva essere salvato se soccorso ...dell'umanità a. Sotto ...

Negrar e il rischio che dal populismo giudiziario si passi alle vie di fatto Il Foglio

Davide Begalli attaccato e difeso sui social dopo essere fuggito e aver scritto alla famiglia del 13enne: arrestato per il rischio che commettesse altri reati ...Lunedì Davide Begalli comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari, accusato di aver travolto e ucciso il 13enne Chris Obeng Abom.