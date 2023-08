Ndoye Bologna | è arrivata la firma! Ecco il colpo a centrocampo

Manca solo l'ufficialit , ma Danormai a tutti gli effetti un giocatore del, che lo ha prelevato dal Basilea con un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8. quanto riportano numerosi ...17.15 - Ilha chiuso per Dan, esterno svizzero del Basilea che arriva domani per le visite ( LE CIFRE ) 16.30 - La Roma sta provando ad inserirsi per soffiare Beltran alla Fiorentina: ...... mentre il Verona chiude per l'arrivo di Federico Bonazzoli (26) dalla Salernitana e ilsi avvicina all'attaccante del Basilea Dan(22). Infine, una notizia dall'Inghilterra: l'ex Milan ...

Ndoye è a Bologna: oggi le visite mediche Tuttobolognaweb

Dan Ndoye è un nuovo giocatore del Bologna. Il centrocampista svizzero classe 2000 ha firmato il contratto con il club rossoblù, con l'ufficialità che è attesa per lunedì 14 agosto. Il calciatore arri ...Mentre Dan Ndoye sta svolgendo le rituali visite mediche, ecco che la testata online americana “The Athletic” conferma l’interesse del Bologna (che avrebbe già avanzato una prima offerta) per Cade Cow ...