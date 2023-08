NASCAR | tutti ad Indianapolis con tanti ospiti Tornano Button e SVG | debutta Kobayashi

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Continua la lotta per un pass per iPlayoffs della Cup Series, una lotta da non perdere dopo le emozioni vissute in Michigan. Ci sarà da divertirsi nel road course dell’Motor Speedway, particolare tracciato che ha accolto la famosa realtà americana riservata alle ruote coperte dal 2021. La Verizon 200 at the Brickyard è stata preferita alla ‘Brickyard 400’, competizione inaugurata nel 1994. La corsa in questione, vinta per la prima volta da Jeff Gordon (5 volte vincitore – 1994, 1998, 2001, 2004, 2014), è stata disputata fino al 2020, una tradizione che potrebbe ritornare in futuro. Attualmente si è deciso di gareggiare nel road course del catino di Speedway all’interno di un week-end congiunto con l’IndyCar Series. A. J. Allmendinger (2021) e Tyler Reddick (2022) rientrano nell’albo d’oro di questa speciale sfida, una nuova chance ...