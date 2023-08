Napoli | vicino il rinnovo di Mario Rui fino al 2026

Commenta per primo Prima di chiudere per Natan , ilha provato a riportare in Italia Luiz Felipe . L'ex Lazio , ora al Betis , è stato però blindato dalla richieste degli spagnoli di 20 milioni di euro. Lo riporta Relevo .Dopo le parole molto chiare del presidente De Laurentiis arriva anche un'importante ultima ora di Sky che vede il rinnovo di contratto di Victor Osimhen con ilpiùche mai. Le parti si ...Le due linee che collegano la città di Potenza a Foggia e asono sospese per dei lavori di ... La figlioccia di donna Cristina faceva la farmacista a Gorgoglione, lì, ed era diventata ...

TMW - Un altro colpo vicino a sorpresa per il Napoli: intesa per Cajuste del Reims TUTTO mercato WEB

Il terzino portoghese Mario Rui sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli fino al 2026; l'accordo sarebbe stato dunque trovato ...Secondo quanto riportato da La Repubblica, Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, sarebbe sempre più vicino al Napoli: "Il club azzurro nel frattempo continua a trattare con il Celta Vigo per acq ...