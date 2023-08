Napoli-Osimhen | si va verso l’archiviazione del caso plusvalenze

Per oraresta al. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis . "resta, ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare", ha affermato De ...L'operazionefu conclusa dae Lille nell'estate 2020 e coinvolse altri quattro calciatoriSvolta nell'indagine sull'acquisto dida parte del, avvenuto nell'estate 2020 con il Lille che incassò al tempo circa 70 milioni di euro lordi. In una operazione a parte, tuttavia, il club transalpino prese dagli azzurri i ...Oggi allo Stadio Teofilo Patini alle ore 18:30 ilscenderà in campo per l'amichevole contro l'Apollon. Meret Di Lorenzo Rrahmani Natan Olivera Elmas Lobotko Zielinski PolitanoKvaratskhelia Comments comments

Il Napoli di Rudi Garcia prepara una rivoluzione a centrocampo e due giocatori partenopei sono pronti a dire addio nei prossimi giorni ...La Gazzetta dello Sport racconta delle parole di Aurelio De Laurentiis che ha, di fatto, rassicurato i tifosi sulla permanenza di Victor Osimhen. Fino a poche settimane fa, il patron del Napoli aspett ...