Napoli | Osimhen e Simeone firmano l’amichevole contro l’Apollon | termina 2-0

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilvince anche nell’ultima amichevole pre stagionale2-0. Dopo un primo tempo a reti inviolate da entrambe le parti, la formazione di Rudi Garcia sblocca il risultato al 60esimo con la rete messa a segno da: il senegalese approfitta bene dell’azione partita da Kvaratskhelia: Olivera mette in mezzo e lui insacca in porta. Raddoppio trovato poi al minuto 71 conche firma il tabellino con un delizioso pallonetto sul portiere avversario, dopo un assist in profondità del rientrante Mario Rui. SportFace.