Napoli-Osimhen | De Laurentiis tuona e avverte gli arabi

(Di venerdì 11 agosto 2023) Aurelio Dedal ritiro di Castel di Sangro non le manda a dire sul futuro digliAurelio Dedal ritiro di Castel di Sangro delnon le manda a dire sul futuro digli. «Victor ha un contratto di due anni e va rispettato» e sul piatto avrebbe messo 9 milioni per il contratto e il rinnovo. Lo scrive Tuttosport.

L'Inter è soprattutto tra Arnautovic e Taremi, la Fiorentina l'ha spuntata sulla Roma per Beltran, ilblinda. Diretta calciomercato 11 agosto - Calciomercato.itEcco tutte le trattative ...Di spalla 'Telenovela: 'Resta a'', come tuona De Laurentiis. Poi 'Fiorentina boom! 25 milioni per Beltran'Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 11 ...I pm valutano di trasmettere gli atti nella Capitale perché lì è stato approvato il bilancio del. L'acquisto difu un affare da 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, ...

Calciomercato, news in diretta: Inter, Arnautovic e un difensore. Juve, Diarra o Thuram a centrocampo. Napoli: rinnovo ... Sport Fanpage

Il Mattino ha svelato alcune novità relative al caso plusvalenze che avrebbe coinvolto Napoli e Lille nell'acquisto di Victor Osimhen, centravanti azzurro, in cambio di soldi e di Orestis Karnez, Ciro ...Un clamoroso tra Dusan Vlahovic e un club di Serie A sta spiazzando la Juventus e tutto il calciomercato italiano per un affare da 80 milioni.