Napoli | ok di Rudi Garcia alla cessione di Michael Folorunsho

... è stato tra i mattatori della sfida amichevole vinta dala Castel di Sangro . 2 - 0 all'Apollon Limassol nel segno dell'ex Lille (a segno dopo l'ora di gioco) e di Simeone al minuto 72....La presentazione del match QUI- Indisponibili Osimhen, Anguissa e Zielinski. mentre Kvaratskhelia, dovrebbe essere recuperato.Garcia dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con Meret ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraIlchiude il suo precampionato con un successo per 2 - 0 sui ciprioti dell'Apollon Limassol al ... a 8 giorni dall'esordio in campionatoGarcia ...

Napoli, Rudi Garcia: "Osimhen in Arabia Non se sei in piena maturità" Sky Sport

Il ciclo di quattro amichevoli con squadre europee durante la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, si conclude con una vittoria del Napoli sui ciprioti dell'Apollon Limassol. (ANSA) ...Il futuro di Gianluca Gaetano ancora tutto a scrivere. Il centrocampista classe 2000 del Napoli, in pratica, non ha mai vissuto da protagonista l'estate in ritiro con la nuova squadra di ...