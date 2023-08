Napoli | Mario Rui rinnova | allontanate le voci di una possibile cessione

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tra poco più di una settimana inizia il campionato e ilsi prepara all’esordio sul campo del Frosinone e a cominciare la corsa verso il titolo. Dopo la gloriosa vittoria dello scorso anno, un successo atteso 33 anni, la squadra partenopea vuole confermarsi in testa alla classifica in un anno speciale in cui sulla maglia azzurra torna ad esserci lo Scudetto sul petto. Il nuovo allenatore Rudi Garcia è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Luciano Spalletti e l’obiettivo per il tecnico francese è di fare tanto bene come ha fatto il suo predecessore. Intanto per la dirigenza azzurra ci sarebbero diverse questioni da risolvere, mentre altre sembrerebbero essere state sistemate. Meluso sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa attuale e avrebbe nel mirino Gabri Veiga del Celta Vigo per il centrocampo. Non solo acquisti, il Direttore Sportivo sta ...