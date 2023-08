Napoli-Mario Rui | pace fatta | rinnovo fino al 2026

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un solo anno in più ma importante per risolvere discussioni e tensioni.Rui e ilfanno: dopo le incomprensioni e gli allarmi di qualche giorno fa, le parti trovano...

Ritorna in gruppo ancheRui, finalmente aggregato al gruppo dopo la lunga sosta per infortunio.(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; ...Commenta per primo Nella notte è arrivato il rinnovo fino al 2026 diRui con il. Lo scrive La Gazzetta dello Sport secondo cui il portoghese avrebbe detto di sì a un anno di contratto in più con riduzione d'ingaggio....Parco Archeologico del Battistero San Giovanni che domenica 13 agosto ospiterà il concerto "... Ospite d'eccezioneRosini, musicista e cantante pugliese: "I miei gusti musicali spaziano da ...

Mario Rui-Napoli, nella notte arrivato il rinnovo fino al 2026. E ora si aspetta Osimhen... La Gazzetta dello Sport

Come se non bastassero le insistenti voci di mercato attorno all'attaccante, ora arriva anche lo stop per infortunio: il quadro ...Nella notte è arrivato il rinnovo fino al 2026 di Mario Rui con il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport secondo cui il portoghese avrebbe detto di sì a un anno di contratto in più con riduzione d ...