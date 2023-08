Napoli | Maria uccisa sotto casa da una moto in corsa

Domenica 3 settembre , in programma 'Il cratere di Enea:e/è il Mediterraneo' , incontro ... Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi,Sole Mansutti, ..."Apare ci sia la tomba di Dracula, a Santadella Nova, ma io l'ho spostata nei sotterranei per rendere più cupa la scena. Ho sceltoperché è una città che ha diverse anime, è ...Ancora una voltaè protagonista in Costa d'Amalfi, con la formazione che si compone di 8 ... Nel repertorio grandi classici, come "Era de Maggio", "Marì", travolgenti danze popolari in un ...

Napoli, Maria esce per gettare la spazzatura, viene travolta da una moto e muore Voce di Napoli

Una 63enne è stata investita nei pressi della sua abitazione a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est; denunciato il 20enne alla guida della motocicletta ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...