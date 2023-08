INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Maglia numero 24: palleggio, veronica; e poi, dopo un po', tiro e gol. Manco fosse Insigne.è suggestioni, semmai pure evocazioni, riti magici e speranze, che Jens Cajuste avvolge in un pomeriggio pieno di sé , del tweet per la firma, del debutto tra i suoi nuovi amici, ordinatamente ...... comune appartenente all'area metropolitana di, mentre era intento ad urinare sulle scale ... segnalando immediatamente alle forze dell'ordine l'autore dele ironizzando amaramente sull'...L'obiettivo è quello di chiedere alla magistratura di consentire all'autore deldi ricevere ...l'installazione 'La Venere degli stracci' di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio a, ...

Napoli, il gesto di Cajuste fa impazzire i tifosi Corriere dello Sport

Insieme a lui il maestro Aquilino De Luca, fasanese e socio di lunga militanza del GAT “Peppino Mancini”, la violinista Claudia D’Addario, il batterista Mimmo Campanale, il chitarrista Michele Errico ...Il Museo Madre di Napoli presenta un’ampia mostra dedicata a Kazuko Miyamoto, artista da riscoprire, in equilibrio tra il figurativismo e Minimalismo ...