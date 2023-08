Napoli | Ferragosto da record | 85 per cento di camere occupate

(Di venerdì 11 agosto 2023) Anche ai turisti accorrono in massa.si conferma una delle città d?arte più frequentate dai vacanzieri. Nessuna sorpresa, anzi. Dopo i risultati straordinari...

Il Borgo delle Favole prepara un grandeper tutti coloro che vogliano immergersi completamente nel mondo dei cartoni dei animati. La manifestazione è partita il 5 agosto e si concluderà il giorno 15 con la gran chiusura: con la ...Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di. Intorno alle 17:15, sulla A1 Milano -, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi - Chianciano Terme verso Roma, all'altezza ...... o meglio, da 24 ore, la pagina Facebook del comune di Bacoli, in provincia di, pittoresco ... E ancora: "tutti a Bacoli, ovunque essa sia". Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, non ...

Anche a Ferragosto i turisti accorrono in massa. Napoli si conferma una delle città d’arte più frequentate dai vacanzieri. Nessuna sorpresa, anzi. Dopo i risultati ...Il monte Faito ha fatto segnare un record di turisti nel mese di luglio, probabilmente perché molti cercavano una tregua dalle alte temperature. Così nel mese di agosto e in particolare nella settiman ...