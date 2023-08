Napoli batte Apollon Limassol 2-0 grazie a Osimhen e Simeone

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ildi Garcia vince l’ultima amichevole precampionato contro l’per 2-0 con i gol di. NOTIZIE CALCIO. Ildi Rudi Garcia ha battuto per 2-0 i ciprioti dell’nell’ultimo test amichevole internazionale disputato a Castel Di Sangro. Gli azzurri si sono impostialle reti di. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, nella ripresa la squadra di Garcia ha aumentato i giri del motore. Al 60? è statoa portare in vantaggio i partenopei, tornando al gol dopo un digiuno durato tutto il precampionato. Dieci minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato da ...

