Napoli-Apollon Limassol oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, matchvalevole per la marcia di avvicinamento dei campioni d’Italia verso l’esordio nel campionato di Serie A/2024. Gli uomini guidati da Rudi Garcia, dopo il successo per 1-0 sui tedeschi dell’Augsburg, sono pronti a tornare in campo per affrontare l’. I ciproti rappresentano uno scoglio meno difficoltoso rispetto alla scorsa gara, ma sono comunque l’ultima fermata prima dell’esordio in campionato con il Frosinone. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa intv in pay per view su Sky Sport 251; in questo ...