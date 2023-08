Napoli-Apollon | formazioni | gioca Osimhen con Raspadori e Kvara Zielinski titolare

(Di venerdì 11 agosto 2023) Alle 18:30 ilscenderà in campo a Castel di Sangro per l’ultima amichevole precampionato. Al Teofilo Patini gli azzurri di Rudi Garcia ospitano l’Limassol. C’è la possibilità di vedere in campo uno degli ultimi acquisti azzurri. De Laurentiis ha infatti completato in pochi giorni i trasferimenti di Natan, difensore centrale dal Red Bull Bragantino, che potrebbere già oggi e di Cajuste, centrocampista svedese dal Reims. Su sei amichevoli precampionato, Rudi Garcia ne ha vinte 4 e pareggiate due. Contro la Spal (1-1) e contro il Girona (amichevole poi vinta ai rigori). Le altre si sono concluse con la vittoria azzurra, l’ultima contro l’Augsburg per 1-0 grazie alla rete segnata da Rrahmani. Il 19 agosto ildarà il via al campionato di Serie A con il match contro il Frosinone al Benito ...

Ilper l'ultima amichevole internazionale a Castel Di Sangro affronta l'Limassol . Dopo il successo per 1 - 0 contro l'Augsburg, la squadra di Rudi Garcia torna in campo per affrontare la

16.30 - Anche per questa gara dei campioni d'Italia il Patini sarà sold-out, saranno quindi in 7.500 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell'impianto di Castel di Sangro.Tra pochissimi minuti il Napoli scenderà in campo, allo Stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro, per l’ultima amichevole precampionato. L’avventura del Napoli campione d’Italia partirà tra 8 giorni ...