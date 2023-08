Napoli-Apollon 2-0 | Osimhen la sblocca | Simeone raddoppia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Alle 18:30 ilscenderà in campo a Castel di Sangro per l’ultima amichevole precampionato. Al Teofilo Patini gli azzurri di Rudi Garcia ospitano l’Limassol. C’è la possibilità di vedere in campo uno degli ultimi acquisti azzurri. De Laurentiis ha infatti completato in pochi giorni i trasferimenti di Natan, difensore centrale dal Red Bull Bragantino, che potrebbe giocare già oggi e di Cajuste, centrocampista svedese dal Reims. Su sei amichevoli precampionato, Rudi Garcia ne ha vinte 4 e pareggiate due. Contro la Spal (1-1) e contro il Girona (amichevole poi vinta ai rigori). Le altre si sono concluse con la vittoria azzurra, l’ultima contro l’Augsburg per 1-0 grazie alla rete segnata da Rrahmani. Il 19 agosto ildarà il via al campionato di Serie A con il match contro il Frosinone al Benito Stirpe. C’è ancora ...

LIMASSOL 2 - 0 60' Osimhen, 71' Simeone IL TABELLINO(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo (46' Zanoli), Rrhamani (70' Ostigard), Juan Jesus (78' Natan), Olivera (70' Mario Rui); ...Ilvince anche l'ultima amichevole internazionale a Castel Di Sangro contro l'Limassol . Dopo il successo per 1 - 0 contro l'Augsburg, la squadra di Rudi Garcia torna in campo e con i ...C'é poi, come il, é ancora impegnato nelle ultime amichevoli pre - campionato: i partenopei nel ritiro di Castel di Sangro sfidano i ciprioti dell'Limassol. Calcio in tv oggi 12 agosto ...

Live Napoli-Apollon 2-0: Osimhen apre, bis del Cholito ilmattino.it

Il Napoli si impone per 2-0 nell'amichevole con l'Apollon Limassol in cui segna sempre Osimhen: esordio invece per il neo acquisto Natan ...Successo con due goal di scarto per la squadra di Rudi Garcia. Il nigeriano e l'argentino sistemano i conti nella ripresa.