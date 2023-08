Napoli | ad un passo il rinnovo di Osimhen | offerta pazzesca di De Laurentiis

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le dichiarazioni di Denon lasciano spazio a interpretazioni:resta a prescindere dalAGGIORNAMENTO ORE 15.30 – Continuano ad arrivare aggiornamenti riguardanti ildi Victor. L’accordo pare sia ormai cosa fatta, con il calciatore che dovrebbe andare a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria che si aggirerà intorno ai 160 milioni di euro. L’annuncio deldel contratto potrebbe arrivare anche in giornata, chiudendo di fatti il ritiro di Castel di Sangro con la notizia più bella per i tifosi del. ORE 8.30 – Uno dei temi più caldi di quest’estate è senza dubbio quello legato aldi Victor. Il nigeriano è stato corteggiato da grandi ...

... la poetica di Virgilio è stata nuovamente la fonte di ispirazione prendendo spunto daldelle ... Domenica 3 settembre , in programma 'Il cratere di Enea:e/è il Mediterraneo' , incontro ...... il cannoniere azzurro, dopo una lunga trattativa per il rinnovo contrattuale, è ad undal prolungare il proprio accordo con il club di De Laurentiis . Rinnovo Osimhen -, ultimi ...Gazzetta: Osimhen a undal rinnovo in squadra azzurra, ADL gli offre uno stipendio 10 milioni

Gabri Veiga dice sì al Napoli, il talento spagnolo a un passo: arriverà al posto di Zielinski Internapoli

Nonostante le tensioni degli ultimi giorni, tra il Napoli e Mario Rui sembra tornata la pace. Secondo Il Corriere dello Sport, ...Victor Osimhen è protagonista di questa sessione di mercato, così come lo è stato nelle passate. Nel 2019 il Napoli lo prelevò dal Lille per 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, un af ...