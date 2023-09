MYLAV- Cure veterinarie nel Metaverso

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 11 agosto 2023)è il primo laboratorio di analisiin Italia ad avere un ambiente basato sulla realtà virtuale. È il primo laboratorio nelin Italia Per la prima volta in Italia, il laboratorio veterinarioinaugura un’agorà virtuale per contribuire alla crescita professionale di tutti i medici veterinari in uno spazio illimitato dove ci si possa continuare a formare e confrontare.si conferma così realtà innovativa nel settore con una crescita di fatturato del +25% e un’espansione territoriale oltre i confini nazionali (Francia, Slovenia e Croazia sono i primi paesi coinvolti). Secondo una survey realizzata recentemente da Ipsos e Osservatorioper indagare il rapporto degli italiani con questa tecnologia, ilviene concepito ...