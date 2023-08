Musk | sfida con Zuckerberg si farà e sarà a Roma | location epica

Elonvs Mark Zuckerberg, il combattimento si farà. Laè stata ufficializzata nel primo pomeriggio di oggi dal numero uno di Twitter (X), e sebbene non sia stato ancora reso noto, si dovrebbe ...E i proventi andranno ai veterani", scrive, aggiungendo "Gladiatore" e una frase in latino "...aveva smentito di essere stato contattato per concedere l'uso del Colosseo per ospitare la. 11 ...vedi anchevs Zuck, il fight club miliardario che fa impazzire tutti FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Zuckerberge lancia il nuovo Twitter. Si chiamerà ...

Elon Musk, la sfida al Colosseo con Mark Zuckerberg potrebbe farsi WIRED Italia

Roma, 11 ago. (askanews) - Il patron di Tesla e Twitter (ora diventata X) Elon Musk ha confermato che il suo combattimento con il numero uno di ...Secondo il CEO di Tesla, la sfida epica tra Musk e Zuckerberg si terrà a Roma con Meloni e Sangiuliano che avrebbe già dato l'ok.