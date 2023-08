Elon, dopo le polemiche sulla location del Colosseo, aggiorna cosi' i sui follower, su 'X' ('ex Twitter') sulla preparazione del preannunciato incontro di lotta con il suo concorrente social ...CONSIGLI24 Le migliori offerte dell'Amazon Prime Day Scopri di più ABBONAMENTO 2 mesi di prova a 9,90 Scopri di piùMeloni e Sangiuliano per duello con Zuckerberg "Ho parlato con il Primo ...Anche se persino il suo manager ammette che ' Grimes non sicosì tanto ', per una musicista ... noi quattro abbiamo parlato di AI, musica, arte, maternità e di. Sebbene C, o Grimes, o ...

Musk sente Meloni e Sangiuliano per duello con Zuckerberg: sarà in Italia (ma non a Roma) Il Sole 24 ORE

Elon Musk ha confermato che il combattimento con Mark Zuckerberg si farà a Roma in una location "epica". In un messaggio social, il proprietario di X spiega che "ho parlato con la premier italiana e i ...Alla fine, l’incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà. In Italia, a Roma, con tutta probabilità al Colosseo o al Circo Massimo. La conferma alle voci di corridoio circolate nell’ultimo periodo ...