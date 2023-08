Musk e Zuckerberg | nell' antica Roma la location del combattimento Spunta l' ipotesi Pompei

(Di venerdì 11 agosto 2023) Iltra Elone il fondatore di Facebook Marksi farà, e sarà in Italia. A rivelarlo è il proprietario di X in un messaggio sul social, in cui scrive...

Sfuma l'ipotesi di un ring al Colosseo per la lotta tra. 'Non si terrà a Roma', ha precisato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo aver parlato al telefono con il patron di X, la app che ha sostituito Twitter. La sfida a ...C'è la data per la lotta sul ring tra. Ma uno dei due vuole ritirarsi 'Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di(non UFC) - annuncia su X Elon- Il ...Nelle scorse settimane si era parlato del Colosseo , luogo simbolo della lotta tra gladiatori dell'antica Roma, quale teatro dell'incontro tra. L'ipotesi era emersa a giugno, la ...

Combattimento Musk-Zuckerberg, il numero uno di X svela nuovi dettagli Sky Tg24

Novità per l'incontro che vedrà contrapposti due degli uomini più ricchi al mondo: Elon Musk vs Mark Zuckerberg. Sarà l'Italia (ma non il Colosseo) a ospitare l'evento.Elon Musk non rinuncia all'attesissimo incontro di boxe contro Mark Zuckerberg. Su suo social Twitter, recentemente ribattezzato X, il miliardario ha aggiornato fan e detrattori sull'atteso faccia a ...