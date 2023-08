Musk annuncia | Ho parlato con Meloni e Sangiuliano Combatterò contro Zuckerberg in Italia Il ministro | Non a Roma

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'imprenditore sul suo social: "L'insarà in streaming su X e Meta".replica: "Sì in, ma non nella Capitale. Sarà un evento benefico"

ROMA Il combattimento di arti marziali miste Mma tra Elone Mark Zuckerberg si farà in Italia. Così, che spiega: "La premier Meloni e il ministro della Cultura", Gennaro Sangiuliano, "hanno assicurato una location epica" per la sfida che il Ceo di Tesla ha lanciato al Ceo di Meta. "...Nel suo post,ha fatto sapere inoltre che "l'incontro sarà gestito dalle fondazioni mie e di Zuck (non dall'Ufc)". L'Ufc è l'associazione che promuove i tornei di arti marziali miste negli Stati ...SANGIULIANO: EVENTO- ZUCKERBERG NON SARÀ A ROMA "Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma. Stiamo ...

Musk annuncia: "Ho parlato con Meloni e Sangiuliano. Combatterò contro Zuckerberg in Italia". Il ministro: "N… la Repubblica

Elon Musk contro Mark Zuckerberg, dove si terrà il combattimento Mentre si rincorrono le voci sulla location, dal Colosseo a Pompei, spunta un'ipotesi alquanto affascinante: quella ...Che ci fanno in Italia i due miliardari più nerd della Terra Semplice, se le danno di santa ragione. Elon Musk e Mark Zuckerberg stanno organizzando un combattimento e hanno scelto il patrimonio ...