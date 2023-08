Musk annuncia | Ho parlato con Meloni e Sangiuliano Combatterò contro Zuckerberg in Italia Il ministro | Non a Roma

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'imprenditore sul suo social: "L'insarà in streaming su X e Meta".replica: "Sì in, ma non nella Capitale. Sarà un evento benefico"

Ma i soldi di Tesla vanno altrove Perché Elonvuole a tutti i costi l'Italia per il suo combattimento con Zuckerberg: "Ho parlato con Meloni e Sangiuliano. Combatterò contro ...La segretariauna raccolta firme , anche nelle feste dell'Unità e un sito "per firmare ... Poco spazio anche al duello alla Gladiatore frae Zuckerberg in Italia con la benedizione del ...ROMA Il combattimento di arti marziali miste Mma tra Elone Mark Zuckerberg si farà in Italia. Così, che spiega: "La premier Meloni e il ministro della Cultura", Gennaro Sangiuliano, "hanno assicurato una location epica" per la sfida che il Ceo di Tesla ha lanciato al Ceo di Meta. "...

Musk annuncia: "Ho parlato con Meloni e Sangiuliano. Combatterò contro Zuckerberg in Italia". Il ministro: "N… la Repubblica

Cresce l’attesa per l’annunciata sfida tra i moderni gladiatori Mark Zuckerberg ed Elon Musk, che dovrebbe essere ospitata in Italia. Cinecittà World, il… Leggi ...Mentre Zuckerberg polemizza con Musk che non fissa una data, in Italia fioccano le proposte di location: non solo siti archeologici di fama internazionale, ma ...