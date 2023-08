Musica e comicità nei prossimi appuntamenti dell’Estate nursina

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il 12 gli artisti del Ferrara Buskers festival, il 13 Four Seasons swing soul band, il 15 l’omaggio a Battisti e Mogolper tutti i gusti enelle prossime serate dell’Estate nursina, il cartellone di eventi organizzato dal comune di Norcia e in scena con tantigratuiti e a ingresso libero, in Piazza San Benedetto, fino a settembre. Sabato 12 agosto alle 21.30 tornano ad esibirsi a Norcia, per il secondo anno consecutivo, gli artisti del Ferrara Buskers Festival, festival internazionale del musicista di strada in scena nella città emiliana dal 1988: ci saranno i Brass To House, trio di sassofonisti che propone world music, Paolo Rasile, in arte Harp Guitar Travel, con uno strumento unico e ritmi folk, e Roberto Lucciarini, chitarrista e cantante blues. Si prosegue domenica 13 agosto con il concerto ...