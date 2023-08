Musetti - Medvedev | scambio infinito | 38 colpi!

Nella sconfitta in due set contro Daniila Toronto, Lorenzoha comunque dato filo da torcere al russo: ecco lo scambio più lungo del ...Ottimo il livello espresso anche ieri nel match contro il nostroe ora sfiderà un De Minaur ... PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe De Minaur si sfideranno oggi, venerdì 11 ......numero uno del mondo Carlos Alcaraz a Daniil. Per quanto concerne i nostri colori, avremo in campo gli stessi rappresentanti che abbiamo ammirato in Canada: Jannik Sinner , Lorenzo,...

Masters 1000 Toronto: troppo Medvedev per un buon Musetti LiveTennis.it

Il tennista altoatesino affronterà Gael Monfils per conquistare un posto nella semifinale della rassegna canadese; un buon Musetti non basta ...L’altoatesino approfitta del ritiro di Murray e avanza in Canada, affronterà Monfils per un posto in semifinale. Musetti ko con Medvedev ...