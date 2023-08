Musah Felicissimo al Milan | Pioli mi sta aiutando

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'ex Valencia "Per me è una grande opportunità, voglio migliorare"O - "Sonodi essere qui, non vedo l'ora di giocare e aiutare i miei compagni". Così Yunus, nuovo centrocampista del, nella sua conferenza stampa di presentazione. Lo statunitense classe 2002 è arrivato da

Sono. Dal Giorgione (club di Castelfranco Veneto) al Milan Non l'avrei mai sognato. È ... Lo ha detto il centrocampista del Milan Yunus, nella conferenza stampa di presentazione come ...Yunus, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le le dichiarazioni del centrocampista rossonero Yunus, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le le dichiarazioni del centrocampista rossonero. GATTUSO ...... è il momento della presentazione ufficiale per Yunus. Il centrocampista statunitense, ... 'Sonodi essere qua, non vedo l'ora di giocare e di aiutare i miei compagni. Sono'...

Calcio: Musah, felicissimo di essere al Milan Agenzia ANSA

1 minuto per la lettura MILANO (ITALPRESS) – “Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di giocare e aiutare i miei compagni”. Così Yunus Musah, nuovo centrocampista del Milan, nella sua conferen ...Yunus Musah, neo-acquisto per il centrocampo del Milan in sede di calciomercato, si è ufficialmente presentato ai microfoni della conferenza stampa ...