Murray si ritira | Sinner ai quarti senza giocare | “E’ uno schifo”

Jannik Sinner prosegue il torneo all’Atp di Toronto, senza giocare. Alla vigilia del match con Andy Murray, quest’ultimo si ritira per infortunio e l’Azzurro conquista i quarti di finale.Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. (ANSA) ...