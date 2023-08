Murgia | Vendola | ' è difficile pensarti immersa nel silenzio | tu eri sacerdotessa parola'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Addio Michela. L'avevi annunciato al mondo che la fine era incombente. A me lo avevi detto passeggiando per Trastevere, in un pomeriggio in cui ci siamo fatti mille confidenze. L'avevi detto che andavi via da questo mondo. Eppure è cosìnel, per ora e per sempre, tu che eri unadella". Lo scrive su Facebook Nichi. "Ed è così triste concepire la tua morte - prosegue l'esponente di Sinistra italiana -, cioè l'assenza del tuo corpo e dei tuoi occhi, la perdita della tua voce, dei tuoi pensieri e delle tue invenzioni: perché tu hai riempito di bellezza e di intelligenza la tua e la nostra vita. Sei stata l'annuncio più vitale e allegro e ribelle della rivoluzione queer e ...

